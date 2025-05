Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Pkw machte sich selbstständig

Loffenau (ots)

Aufgrund einer vermutlich nicht angezogenen Handbremse kam es am Dienstagnachmittag in der Reutstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Baum. Eine 29-Jährige parkte ihren Pkw am Straßenrand und verließ das Fahrzeug. In Abwesenheit der Fahrzeuglenkerin rollte der Peugeot rückwärts etwa 500 Meter den Hang herunter und kollidierte auf Höhe der Einmündung Schwarzwaldstraße mit einem Baum und einem Stromkasten. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Am Stromkasten konnte kein Schaden festgestellt werden. Bei dem Baum wurde lediglich die Rinde beschädigt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell