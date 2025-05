Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Sachschaden von rund 25.000 Euro

Rheinau, Freistett (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bisher Unbekannte in der Straße "Am Rheinübergang" einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften die Täter mit einem technischen Gerät zu Werke gegangen sein, was zu einer Zerstörung des Geldautomaten führte. An die Geldkassetten sollen die Täter allerdings nicht gekommen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

/af

