Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Rastatt - Autoaufbrüche an Handwerkerfahrzeugen, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Rastatt (ots)

Am Morgen bemerkten mehrere Fahrzeugbesitzer in den Bereichen der Polizeireviere Baden-Baden und Rastatt, dass vergangene Nacht in ihre Fahrzeuge eingebrochen und Werkzeug entwendet wurde. In der Untere Hafnerstraße in Baden-Baden wurden aus einem Peugeot Boxer mehrere Baumaschinen entwendet. Gleiches Schicksal erlitt auch ein Renault Trafic in der Favoritenstraße in Kuppenheim. Auch hier wurden mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. In Muggensturm wurde in der Sofienstraße ein weiterer Renault Opfer der Unbekannten, aus dem ebenfalls Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro entwendet wurde. In der Hauptstraße wurde, ebenfalls an einem Renault Trafic, die Seitenscheibe eingeschlagen, offenbar aber nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen an die jeweiligen Polizeireviere Rastatt (07222 761-0) oder Baden-Baden (07221 680-0).

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell