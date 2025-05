POL-OG: Baden-Baden - Fahrräder entwendet, Hinweise erbeten

Lahr (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel den Beamten des Polizeireviers Lahr im Rahmen einer Kontrollstelle ein herannahender Renault auf, der in einem Kreisverkehr zunächst bis zum Stillstand abbremste und nach dem Erblicken der Polizei zügig davon fuhr. Das Fahrzeug konnte im Anschluss geparkt in der Schwarzwaldstraße festgestellt werden. Als sich die Beamten dem Fahrzeug zur Durchführung einer ...

