Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Trickdiebstahl mit hohem Schaden

Warnhinweise der Polizei

Willstätt (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Männer verschafften sich zwischen 8 Uhr und 10 Uhr Zugang zu dem Haus, indem sie angeboten haben sollen, Arbeiten am Haus durchzuführen, woraufhin die gutgläubige Seniorin den beiden Männern Zutritt zu ihrem Haus gewährte. Während die Frau daraufhin zur Bank ging, um die Bezahlung von 200 Euro abzuheben, sollen die vermeintlichen Handwerker Schmuckstücke im Wert von rund 15.000 Euro entwendet haben. Bei der Rückkehr der Seniorin war noch einer der Männer anwesend, soll die 200 Euro entgegengenommen haben und dann gegangen sein. Die Polizei weist in so einem Fall daraufhin:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

- Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck.

- Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich bei Bedarf erklären.

- Achten Sie bei der Unterschrift immer auf die Datumsangabe. Denken Sie daran, dass ein fehlendes oder falsches Datum die Durchsetzung Ihres Widerspruches erschwert.

- Verlangen Sie immer eine Kopie des Vertrags mit deutlich lesbarer Adresse und ebenso gut erkennbarem Namen des Vertragspartners.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Prüfen und vergleichen Sie Angebote genau. Lassen Sie sich gerade durch bedrängende Hinweise (Beispiel: "Dieses Angebot gilt nur noch heute!") auf keinen Fall unter Druck setzen.

- Vereinbaren Sie für die gewünschte Dienstleistung immer einen Fixpreis.

- Bestehen Sie auf eine Rechnung und bezahlen Sie nicht sofort, lassen Sie sich beim Bezahlen nicht unter Druck setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell