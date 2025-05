Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Kreuzwegstraße ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 26-Jährige gegen 16.25 Uhr mit Arbeiten beschäftigt, als der Fahrer eines Radladers den Mann aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit der Schaufel touchiert haben und dieser in der Folge unter das Fahrzeug geraten sein soll. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er diesen noch am Unfallort erlag. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen aufgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt. /ya

