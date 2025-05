Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Altenheim - Falschgeld aufgefunden

Altenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde am Grenzübergang Altenheim, durch Beamte der Bundespolizei, ein 36-Jähriger bei seiner Einreise aus Frankreich kontrolliert. Hierbei konnten in seinem Fahrzeug falsche 50 Euro-Scheine im Wert von über 10.000 Euro aufgefunden werden. Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Falschnoten im Wert von 4.000 Euro gefunden. Ob diese Banknoten im Zusammenhang mit drei Fällen von Inverkehrbringen von Falschgeld in Baden-Württemberg stehen, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Verdachts der Geldfälschung ermittelt.

/vo

