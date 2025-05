Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Familienstreit endet in Körperverletzungen

Kehl (ots)

Familienstreitigkeiten dürften der Anlass für mehrere gefährliche Körperverletzungen am Samstag und Sonntag auf dem Marktplatz in Kehl gewesen sein. Mehrere Anrufer teilten der Polizei am Samstagabend mit, dass es zu einer Schlägerei von etwa 10 Personen auf dem Marktplatz gekommen sei. Die Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kehl konnten vor Ort noch einen Mann feststellen, der sich in einem nahegelegenem Bistro seine blutende Hand reinigte. Ein hinzugezogener Rettungswagen versorgte den 22-Jährigen und brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Etwa 30 Minuten später kam ein 29-jähriger Mann mit Stichverletzungen im Bereich der Arme auf das Polizeirevier in Kehl. Ein alarmierter Rettungswagen kümmerte sich ebenfalls um den Leichtverletzten. Nach ersten Ermittlungen soll es auf dem Marktplatz, nach einer Aussprache zwischen den Männern und ihren Begleitern, zu Handgreiflichkeiten und im Anschluss zum Einsatz von Messern gekommen sein. In der Nacht zum Sonntag traf sich erneut eine Personengruppe auf dem Marktplatz. Kurze Zeit später kam ein Mann mit Verletzungen am Kopf auf das Polizeirevier und sagte aus, dass er aus der Personengruppe angegriffen wurde. Auch dieser Mann wurde von alarmierten Rettungskräften ärztlich versorgt. Am Sonntagnachmittag dürfte sich der mutmaßliche Familienstreit in der Hauptstraße fortgesetzt haben. Wiederum aus einer Personengruppe soll ein 18-Jähriger einem 16-jährigem Jugendlichen mit einem Messer leicht verletzt haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen.

/vo

