Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Mit Waren prall gefüllter Einkaufswägen geflüchtet - Trio vorläufig festgenommen

Hohberg, Hofweier (ots)

Nach einem Diebstahl am Samstagabend in einem Drogeriegeschäft in der Franckensteinstraße konnten drei Frauen im Alter von 23 und 24 Jahren noch auf der Flucht festgenommen werden. Gegen 19:30 Uhr sollen zwei der Frauen im Markt zwei Einkaufswägen mit Waren in einem Gesamtwert von mehreren Hunderten Euro gefüllt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine des Trios versucht haben, eine Verkäuferin abzulenken, indem sie diese in den hinteren Bereich des Ladens lockte. Währenddessen sollen die beiden anderen Verdächtigen nur einen Bruchteil ihres Wageninhalts an der Selbstbediener-Kasse bezahlt und den Markt im Anschluss mit den vollen Einkaufswägen verlassen haben. Die Täterinnen flüchteten in der Folge mit einem Fahrzeug in Richtung Lahr. Eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes konnte mit dem abgelesenen Kennzeichen des Fluchtwagens den entscheidenden Hinweis liefern, dass die mutmaßlichen Diebinnen im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Lahr noch in ihrem Fluchtfahrzeug vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden konnte. Aufgrund des Vorwurfs eines bandenmäßigen Vorgehens müssen sich alle nun einem Strafverfahren wegen Bandendiebstahl stellen.

/af

