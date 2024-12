Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Harzburg vom 17.12.2024

Goslar (ots)

Bad Harzburg - Am Dienstag, 17.12.2024 gegen 04:50 Uhr, ereignet sich auf der Kreisstraße 46 zwischen Bettingerode und Harlingerode ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 44jähriger Pkw-Fahrer aus Sachsen-Anhalt kommt aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Bahngleis an den Radauanger Teichen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schrankenanlage. Der Fahrer wird schwer verletzt in das Krankenhaus nach Wolfenbüttel verbracht. Sowohl die Bahnstrecke als auch die K46 wurden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.

