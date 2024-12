Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.12.2024

Goslar (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B82.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Bad Harzburg die B82 aus Langelsheim in Fahrtrichtung Goslar, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Audi verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Verkehrszeichen beschädigte.

Es entstand ein geschätzter Schaden 10.000 Euro.

Durch Feststellungen der Polizei am Unfallort ließ sich eine Beeinflussung durch berauschende Mittel beim Fahrzeugführer nicht ausschließen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Samstagmorgen kam es zu einer Körperverletzung in einem Club auf dem Brauhof in Goslar. Zwei bislang unbekannte Männer verletzten einen 24-jährigen Goslarer während eines Streites durch Schläge im Gesicht.

Die Polizei Goslar hat Ermittlungen eingeleitet und fragt nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Clausthal-Zellerfeld zu einem Einbruchdiebstahl.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam den Lagerraum eines Fahrradverleihs auf der Altenauer Straße und entwendeten insgesamt 12 Fahrräder. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Die Goslarer Kripo führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Nahbereich des Tatortes sind hier von Interesse. Hinweise werden an die Telefonnummer (05321) - 3390 erbeten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruchdiebstahl im Stadtteil Baßgeige.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Lager eines Elektronikfachgeschäfts in der Carl-Zeiß-Straße und entwendeten mehrere Elektrogeräte.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen, insbesondere zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen, können an die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) -3390 gemeldet werden.

