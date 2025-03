Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Samstag (22.03.2025) ist es im Tagesverlauf in Erndtebrück in der Schulstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Geld und eine Armbanduhr entwendet wurden.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Objekts. Dort öffneten sie im Erd- und Obergeschoss in zahlreichen Zimmern Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Langfinger Bargeld und eine Armbanduhr der Marke Tissot.

Die Kriminalpolizei in Bad Berleburg wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02751/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell