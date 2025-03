POL-SI: Hoher Vermögensschaden nach erfolgreichem Betrug durch "falsche Polizeibeamte" #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am Donnerstagmittag (20.03.2025) ist es zu einem Diebstahl von Kupferrohren in Freudenberg gekommen. Gegen 11:50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Johann-Moritz-Straße in Freudenberg die Melodie eines Schrottsammlers in der Straße. Laut ihrer Aussage ging sie daraufhin nach draußen und beobachtete, wie zwei Männer Kupferrohe von ihrem Grundstück in einen Transporter räumten. Nach einer kurzen ...

mehr