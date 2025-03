Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksame Anwohnerin stoppt Diebstahl #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Donnerstagmittag (20.03.2025) ist es zu einem Diebstahl von Kupferrohren in Freudenberg gekommen.

Gegen 11:50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin der Johann-Moritz-Straße in Freudenberg die Melodie eines Schrottsammlers in der Straße. Laut ihrer Aussage ging sie daraufhin nach draußen und beobachtete, wie zwei Männer Kupferrohe von ihrem Grundstück in einen Transporter räumten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es ihr, den Wagen anzuhalten. Die Männer gaben zunächst an, nichts entwendet zu haben. Doch die Zeugin blieb hartnäckig. Sie bewegte die Insassen des Transporters dazu, ihr die entwendeten Kupferrohe zurück zu geben.

Das Kennzeichen und Halter des Transporters sind der Polizei bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu weiteren Diebstählen in der Umgebung der Tatörtlichkeit können Sie unter der Nummer 0271/7099-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell