Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Brombachtal (ots)

Am Donnerstag (12.09.) gegen 13:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Odenwälder mit einem E-Bike die L 3414 von Langenbrombach in Richtung Spreng, als es in Höhe des Ortsausgangs Langenbrombach zur Kollision mit einem vorbeifahrenden Pkw kam. Der Lenker des E-Bikes wurde hierbei mutmaßlich durch den rechten Außenspiegel eines dunklen Volkswagens mit Erbacher Zulassung touchiert. Daraufhin kam der E-Bike-Fahrer zu Sturz und wurde leichtverletzt. Der dunkle Volkswagen entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell