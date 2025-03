POL-SI: Bezirksdienst der Polizei - Was macht der eigentlich? -#polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Die Bürgersprechstunde der Polizei bei Radio Siegen geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, den 12. März, stehen zwei "Sheriffs" im Studio. Denn Polizeihauptkommissarin Alexandra (Alex) Schmelzer und Polizeihauptkommissar Gereon Sötzen sind vom Bezirksdienst der Polizei.

Früher wurden Bezirksdienstbeamte umgangssprachlich oft Dorfsheriffs genannt. Woher der Begriff kommt, wird in der Sendung verraten.

Darüber hinaus stellen die beiden "Sheriffs" vor, was man im Bezirksdienst genau macht. Denn der Bezirksdienst (BD) ist ein wichtiger Bestandteil der einzelnen Polizeiwachen. Die Polizeibeamtinnen und Beamte des BD sind in vielen Situationen der erste Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises. Umso wichtiger zu wissen, für welche Fälle sie zuständig sind und wie man sie erreichen kann.

Beide haben bereits eine interessante Polizeikarriere hinter sich und können ihre wertvollen und vielschichtigen Erfahrungen in ihre jetzige Tätigkeit einbringen. Da-bei versieht Alex Schmelzer ihren Dienst in Weidenau, Gereon Sötzen ist in der Siegener Innenstadt unterwegs. Neben Fragen zu den Aufgaben oder den Anforderungen des Bezirksdienstes können natürlich auch Wünsche an die Polizei herangetragen werden, was die Polizei vor Ort machen soll. Das kann natürlich auch für andere Kommunen oder Stadtteile im Kreisgebiet sein. Polizeisprecher Stefan Pusch und die beiden "Bezirksdienstler" werden zu möglichen die Anregungen und Wünsche Stellung beziehen und sie bei Bedarf an die richtigen Stellen weitergeben.

Wie immer können für die Bürgersprechstunde Fragen zu diesen Themen im Vorfeld der Sendung eingereicht werden. Dazu können die bekannten "Social-Media-Kanäle" von Radio Siegen sowie die der Kreispolizeibehörde genutzt werden. Auch per E-Mail kann man sich über die E-Mail-Adresse oeffentlichkeitsarbeit.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de an die Polizei wenden.

Gemeinsam mit der Moderatorin von Radio Siegen, Ann-Christin Schmidt, freuen sich alle Beteiligten auf die Sendung sowie viele interessante Fragen und Gespräche.

