Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 13-Jähriger bei Auseinandersetzung im Stadion verletzt - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Siegen (ots)

Bei dem gestrigen Halbfinalspiel im Westfalenpokal (19. März) ereignete sich vor Spielbeginn ein unschöner Sachverhalt. Ein 13-Jähriger geriet vor dem Eingangsbereich der Haupttribüne zwischen die Fronten mehrerer Streitender und wurde dabei verletzt.

Der Vorfall fand kurz vor Spielbeginn gegen 18:55 Uhr vor dem Block F 11 der Haupttribüne statt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten dort zwei unbekannte Männer einen verbalen Streit. Hierbei wurde einer der beiden Streitenden geschubst und geriet ins Taumeln. Dabei stieß er gegen den 13-jährigen Jungen und beide fielen zu Boden. Der noch stehende Kontrahent soll dann versucht haben, den auf dem Boden liegenden Mann mit der Faust zu schlagen. Dabei traf er aber den Jungen am Kopf. Der Täter soll sich anschließend mit einer Gruppe weiterer Männer von ca. 6 - 7 Personen in Richtung Haupttribüne entfernt haben. Einer aus der Gruppe habe sich noch bei dem Jungen entschuldigt. Der geschubste Mann soll in Richtung Kunstrasenplatz weggegangen sein. Der 13-Jährige musste durch Rettungskräfte ambulant behandelt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 25 - 30 Jahre alt

- Ca. 175 cm groß

- Schlank / schmale Statur

- Kinnbart

- auffällig helle Haut

- dunkel gekleidet

- rotes Tuch vor dem Gesicht

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugen, die ergänzende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

