Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 19-jähriger bei Diebstahl von Kosmetikartikel im Wert von 1.000 Euro erwischt -#polsiwi

Siegen (ots)

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass ein 19-Jähriger beim Diebstahl hochwertiger Kosmetika erwischt wurde.

Am Dienstagabend (18. März) hatte der 19-Jährige versucht, in einem Drogeriemarkt in der City Galerie einen vollen Einkaufskorb ohne zu bezahlen durch die Kasse zu bringen. Einem Ladendetektiv war der junge Mann zuvor bereits aufgefallen. Dieser hatte versucht, die Sicherungsetiketten von der Ware zu entfernen. Insgesamt hatte er Kosmetika im Wert von ca. 1.000 Euro im Korb versteckt.

Die hinzugezogene Polizei nahm den Heranwachsenden zunächst vorläufig fest, da er in Deutschland nicht über einen festen Wohnsitz verfügt. Letztlich haben die Ermittler den 19-Jährigen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell