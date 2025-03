POL-SI: Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Polizei schnappt flüchtigen Ladendieb

Siegen (ots)

Am Mittwochmorgen (19.03.2025) kam es gegen 11:00 Uhr in einem Discounter an der Sandstraße zu einem Ladendiebstahl. Hierbei bedrohte der Tatverdächtige eine Angestellte verbal. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute aus dem Geschäft.

Die alarmierte Polizei war dank der verstärkten Streifen, die derzeit im Rahmen "Sichere Innenstadt" unterwegs sind, schnell vor Ort. So konnte der 46-jährige Tatverdächtige kurz nach der Tat in der näheren Umgebung gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle förderten die Beamten nicht nur das Diebesgut, sondern auch eine Schreckschusswaffe zu Tage. Damit nicht genug, denn gegen den Mann lag ein durch die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein verhängtes Waffenverbot vor.

Sowohl das Diebesgut als auch die Schreckschusspistole stellten die Beamten sicher. Nun erwartet den 46-Jährigen neben der Anzeige wegen des Ladendiebstahls auch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

