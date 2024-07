Feuerwehr München

FW-M: Brand eines Akkus (Maxvorstadt)

München (ots)

Montag, 8. Juli 2024, 16.31 Uhr

Schellingstraße

Beim Brand eines Akkus einer Powerbank wurde ein Ladengeschäft komplett verraucht. Eine weitere Nutzung ist derzeit nicht möglich.

Der Nachbar des Geschäftes meldete die Rauchentwicklung und Knallgeräusche an die Integrierte Leitstelle. Diese schickte daraufhin einen Löschzug zur Einsatzstelle in der Schellingstraße. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der komplette Ladenbereich verraucht. Unter Atemschutz ging ein Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Zur Entrauchung des Ladens wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr entstand durch den Brand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Aufgrund der Verrußung ist der Laden derzeit nicht nutzbar. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(kiß)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell