Polizei Düren

POL-DN: Fensterscheibe eingeschlagen: Alarmauslösung

Düren (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Dienstag (23.07.2024) auf Mittwoch (24.07.2024) in der Dr.-Christian-Seybold-Straße die Scheibe eines Ladenlokals ein.

Ein 56-Jähriger Mitarbeiter des zuständigen Sicherheitsunternehmens erhielt um 02:40 Uhr die Information über eine Alarmauslösung in dem Geschäft in der Dr.-Christian-Seybold-Straße. Bei Eintreffen an der Örtlichkeit stellte er fest, dass eine Schaufensterscheibe beschädigt war. Daraufhin rief er die Polizei. Nach ersten Ermittlungen entwendeten Täter Werkzeuge, die genaue Anzahl ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell