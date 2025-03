Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall #polsiwi

Netphen-Walpersdorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.03.2025) ist es auf der Landstraße 719 zwischen Walpersdorf und der Siegquelle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Frauen nach ersten Einschätzungen schwerstverletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Gegen 03:50 Uhr waren die 18-jährige Fahrerin, die 18-jährige Beifahrerin und die 20-jährige Mitfahrerin in einem Audi A1 von Walpersdorf in Richtung Siegquelle unterwegs. Ersten Ermittlungen nach kam das Fahrzeug im Verlauf einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde zurückgeschleudert und stürzte eine Böschung hinab. Die drei Frauen wurden dabei schwerverletzt. Zwei Frauen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Beifahrerin konnte dieses selbstständig verlasen. Rettungswagen brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. Der Schaden wird ersten Schätzungen nach auf ca. 20.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug ist durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden.

Ob die Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein könnte, ermittelt nun das Kreuztaler Verkehrskommissariat.

