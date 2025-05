Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Pfefferspray besprüht, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Zu einem Einsatz von Pfefferspray soll es am Samstagmittag in der Grabenallee gekommen sein. Eine 18-Jährige und ein bislang Unbekannter seien gegen 13:45 Uhr als Fahrgäste in einem Taxi unterwegs gewesen. Der bislang unbekannte Fahrgast soll hierbei aus dem Taxifenster heraus einen am Fahrbahnrand befindlichen 26-jährigen Fußgänger mit Pfefferspray besprüht haben. Zwei Fahrradfahrer im Alter von sechs und 42 Jahren sollen die Sprühwolke ebenfalls eingeatmet haben, sodass beide Schmerzen verspürten. Der 26-Jährige soll anschließend den Fahrweg des Taxis blockiert haben und soll daraufhin nochmals von dem Unbekannten besprüht worden sein. Die beiden Fahrgäste seien in der Folge aus dem Taxi geflüchtet, ohne die Beförderungskosten bezahlt zu haben. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0781 21-2200 zu melden. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

/af

