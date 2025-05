Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Beamte des Verkehrsdiensts Offenburg haben die Ermittlungen nach einer Verfolgungsfahrt und anschließender Verkehrsunfallflucht im Bereich B28/L75 in der Nacht von Freitag auf Samstag aufgenommen. Die Identität des Fahrers des Mercedes AMG konnte noch im Laufe des Samstags geklärt werden. Der 19-Jährige stelle sich selbst bei den Beamten des Polizeireviers Kehl und räumte seine Fahrereigenschaft ein. Diesen erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen des verbotenem Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. Nach aktuellen Erkenntnissen kann der beim Verkehrsunfall entstandene Sachschaden auf über 62.000 Euro beziffert werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des grauen Mercedes AMG gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 zu melden.

Erstmeldung vom 03.05.2025, 05:13 Uhr

Kehl - Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde der Polizei eine Lärmbelästigung durch mehrere, hochmotorisierte Pkws gemeldet. Vermutlich sind diese der sogenannten "Poserszene" zuzuordnen. Auffällig waren ein BMW und ein Mercedes AMG, Farbe Grau, im Innenstadtbereich rund um den Marktplatz. Der Mercedes AMG sollte einer Kontrolle unterzogen werden, der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltesignale der Polizei und flüchtete. In der weiteren Folge verunfallte der Mercedes alleinbeteiligt beim Abfahren von der B 28 in Fahrtrichtung Rheinau. Die Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß. Eine Fahndung verlief negativ. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Die Polizei ist auf Zeugen angewiesen.

Wer Angaben zu den Vorfällen im Innenstadtbereich bzw. zu dem Unfall machen kann, möge sich bitte mit dem Polizeirevier Kehl, Telefon 07851/893-0, in Verbindung setzen.

