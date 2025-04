Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin verliert 69.000 Euro an Betrüger

Erfurt (ots)

Am Sonntagnachmittag brachte ein 61-jähriger Erfurter einen Betrugsfall zur Anzeige. Seine 83-jährige Mutter war Ende Februar telefonisch von Betrügern kontaktiert worden. Diese überredeten die Seniorin dazu, in Kryptowährung zu investieren und versprachen hohe Gewinne. Zunächst sollte sie 250 Euro anlegen. In späteren Telefonaten drängten die Unbekannten sie zu weiteren Investitionen. Schließlich überwies die Frau über 45.000 Euro. Später erhielt sie mehrere E-Mails, in denen ein angeblicher Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sie aufforderte, auf ihren angeblichen Gewinn eine Einkommenssteuer von über 24.000 Euro zu zahlen. Auch dieser Aufforderung kam sie nach und verlor somit insgesamt fast 69.000 Euro. Der Betrug fiel schließlich auf und Sonntagnachmittag wurde Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs erstattet. (SE)

