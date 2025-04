Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Unfall weiter gefahren

Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag um 15:30 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf der Landstraße zwischen Eckstedt und Markvippach. Kurz hinter dem Ortseingang von Markvippach wurde die Dame von einem dunklen Pkw überholt. Im Gegenverkehr fuhr allerdings ein Motorrad. Trotz alledem überholte der Pkw die 62-Jährige. Nach ihren Angaben kam das dunkle Auto dabei seitlich immer näher heran, so dass sie nach rechts auswich. Dabei kollidierte sie mit dem Bordstein am Straßenrand und stürzte. Der dunkle Pkw (mehr ist nicht bekannt) fuhr weiter in die Ortslage Markvippach und kam auch nicht zurück. Der Motorradfahrer im Gegenverkehr sah den Unfall, hielt an und leistete Erste Hilfe bei der Frau. Sie verletzte sich leicht und begab sich später in ärztliche Behandlung. Das Pedelec blieb fahrbereit, erlitt aber einige Kratzer. Die Beamten leiteten hier ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (0361/57 43 25100) zu melden. (TG)

