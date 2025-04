LPI-EF: Verkehrskontrolle

Sömmerda (ots) - Die Polizeiinspektion Sömmerda sucht Zeugen nach einem Fahrraddiebstahl. Im Tatzeitraum vom 07.04.2025 bis 08.04.2025 stahlen Unbekannte in Sömmerda in der Straße An der Langen Brücke 1 ein hochwertiges schwarzes Pedelec der Marke "Diamant", Typ "Beryll Gen 3" im Wert von über 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0089574 bei der ...

