LPI-EF: Hakenkreuz in Autolack gekratzt

Erfurt (ots) - Unter anderem auf Bargeld und eine Virtual-Reality-Brille hatten es Einbrecher in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag brachen Unbekannte in ein Medienunternehmen in der Innenstadt ein. Dazu verschafften sich die Täter zunächst auf unbekannte Weise Zutritt in das Wohn- und Geschäftshaus. Anschließend hebelten sie mit Gewalt ...

mehr