LPI-EF: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Mittwoch waren Unbekannte in eine Erfurter Zahnarztpraxis eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit Gewalt ein Fenster geöffnet und gelangten so in die Räumlichkeiten der Praxis. Auf der Suche nach Beute wurden sie an der Rezeption fündig. Aus einer Geldkassette stahlen sie etwa 260 Euro Bargeld und flüchteten. Mitarbeiter entdeckten den Einbruch Mittwochmorgen und erstatteten bei der Polizei Anzeige wegen des besonders schweren Falls des ...

mehr