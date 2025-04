LPI-EF: Falscher 20-Euro-Schein

Erfurt (ots) - Mittwochabend rief ein Zeuge die Polizei zu einer Sachbeschädigung in Erfurt. In der Richard-Breslau-Straße hatte der Mann gegen 19:00 Uhr jeweils einen zerstochenen Reifen an drei Wohnmobilen entdeckt. Unbekannte hatten sich zuvor an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht und an den Reifen einen Gesamtschaden von etwa 300 Euro verursacht. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein ...

