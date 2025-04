LPI-EF: Audi gestohlen

Erfurt (ots) - Ein Dieb scheiterte in Erfurt beim Versuch, einen Parkautomaten aufzubrechen. Der Unbekannte hatte sich in den vergangenen Tagen auf einem Parkplatz in der Marie-Elise-Kayser-Straße an dem Gerät zu schaffen gemacht. Mit einem Trennschleifer schnitt er eine kleine Öffnung in die Seitenwand, in der Hoffnung, an die Geldkassette zu gelangen. Sein Vorhaben misslang jedoch und er flüchtete ohne Beute. Wie ...

