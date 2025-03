Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 16 Uhr am Freitag und kurz nach 7 Uhr am Montag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kindergarten in der Hebelstraße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft über eine aufgehebelte Terrassentür des Bistros Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen, Schränke durchwühlt und Einrichtung beschädigt. Was genau entwendet wurde, ist bis dato ebenso unbekannt wie die genaue Höhe des nicht unerheblichen Schadens, der durch das gewaltsame Vorgehen der Täterschaft entstand. Der Polizeiposten Walldorf übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06227/ 841999-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell