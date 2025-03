POL-MA: Heidelberg: Baum umgekippt, Straße gesperrt - Pressemitteilung Nr. 1

B292/Sinsheim/Mosbach (ots) - Am Sonntag gegen 16:40 Uhr fiel ein 60-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 292 von Sinsheim in Fahrtrichtung Mosbach durch unsichere Fahrweise auf. Der Mann war mit einem gelben VW Transporter unterwegs, fuhr mehrfach in den Grünstreifen und kam auf die Gegenfahrbahn. Eine Streife konnte das Fahrzeug in Mosbach anhalten und deutlichen ...

