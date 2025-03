Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung an mehreren Heuballen

Weimar (ots)

Am frühen Montagabend stellten Spaziergänger im Bereich Blankenhain, Ortsausgang in Richtung Lengefeld an einem Feldweg, mehrere brennende Heuballen fest. Zuvor wurden mehrere Kinder beobachtet, die fluchtartig vom Brandort in alle Richtungen rannten. Die Feuerwehr Blankenhain kam zum Einsatz, um die insgesamt sieben in Brand stehenden Heuballen zu löschen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten der 12-Jährige Verursacher sowie seine zwei Freunde ausfindig gemacht werden. Dieser hatte mit einem Feuerzeug den Brand entfacht. Alle Beteiligten wurden entsprechend belehrt und über die Konsequenzen aufgeklärt.

