LPI-J: Streit eskaliert - Mann wird mit Messer verletzt

Weimar (ots) - In einem ehemaligen Fotogeschäft in der Weimarer Innenstadt wurden im Verlaufe der vergangenen Wochen (Anfang Februar bis zum Wochenende) neun Fensterscheiben und die Scheiben der Eingangstür beschädigt. Auch hier ist von einer Sachbeschädigung auszugehen. Die Beschädigungen waren nicht geeignet den Zutritt zum Objekt zu ermöglichen. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

