LPI-J: Eingangstür beschädigt

Jena (ots) - Zwei Nächte in Folge war ein 27-jähriger Hotelgast auf Beutezug, ohne Erfolg zu haben. Der Mann begab sich stets zur Nachtzeit in die Lobby des Hotels in der Straße Am Anger. In der Folge schob dieser eine geschlossene Tür und im Anschluss ein Rollgitter auf, um im Bereich der nichtbesetzten Rezeption Beute zu machen. Doch sein Unterfangen scheiterte, da keine Wertgegenstände gelagert waren. Da die Überwachungstechnik seinen Streifzug aufzeichnete, konnte ...

