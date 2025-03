Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straffälliger Hotelgast

Jena (ots)

Zwei Nächte in Folge war ein 27-jähriger Hotelgast auf Beutezug, ohne Erfolg zu haben. Der Mann begab sich stets zur Nachtzeit in die Lobby des Hotels in der Straße Am Anger. In der Folge schob dieser eine geschlossene Tür und im Anschluss ein Rollgitter auf, um im Bereich der nichtbesetzten Rezeption Beute zu machen. Doch sein Unterfangen scheiterte, da keine Wertgegenstände gelagert waren. Da die Überwachungstechnik seinen Streifzug aufzeichnete, konnte der Mann am Sonntag durch die alarmierten Beamten gestellt werden. Wie sich herausstellte, war der 27-Jährige kein Unbekannter. Wegen verschiedensten Eigentumsdelikten saß dieser bereits in eiern Haftanstalt und kam Ende Januar auf Bewährung frei. Da er originär ohne festen Wohnsitz ist, checkte er im benannten Hotel ein. Aufgrund mehrere Haftgründe entscheid die Staatsanwaltschaft, dass der Langfinger sein Hotelzimmer mit einer Gewahrsamszelle bei der Jenaer Polizei tauschen durfte. Über den weiteren Verfahrensweg wird am Montag ein Haftrichter entscheiden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell