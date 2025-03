LPI-J: WhatsApp-Betrug erfolgreich

Apolda (ots) - Am 01.03.2025 wurden gegen 16:30 Uhr im Bereich der Louis- Braille- Straße in Apolda zwei Mofas entwendet. Hier konnten noch mehrere Jugendliche beim Wegschieben der Mofas in Richtung Bahnhofstraße beobachtet durch die Zeugen beobachtet werden, jedoch verlief sich die Spur. Erst am nächsten Tag wurden die entwendeten Mofas im Parkhaus Tyroffstraße in Apolda aufgefunden. Hinweise auf Tat oder Täterschaft bitte an die Polizei Apolda. Rückfragen bitte an: ...

