Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Widerstand nach Zahn-OP

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 26.02.2025 gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei Koblenz zu einem Einsatz in das Ev. Stift in der Johannes-Müller-Straße gerufen, da dort ein Patient inmitten eines chirurgischen Eingriffs aggressiv den Behandlungsraum verlassen habe und sich nun trotz bereits verabreichter Beruhigungsmittel ins Auto setzen wolle.

Vor Ort konnten die Kollegen den behandelnden Arzt antreffen, der nochmals bekräftigte, dass es sehr gefährlich sei, wenn sich der Patient unter Medikamenteneinfluss hinters Steuer setze.

Auch der 24-jährige Verantwortliche konnte im Eingangsbereich angetroffen werden. Dieser war, auch nach Unterbreitung diverser Alternativoptionen und nach Rücksprache mit seinem Anwalt, der ihm ebenfalls von dem Fahrtantritt abriet, nicht von seinen Plänen abzubringen.

Als sich der 24-Jährige gegen die Durchsuchung nach dem Fahrzeugschlüssel wehrte, mussten die Kollegen ihn fixieren und in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erfasst. Sein Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell