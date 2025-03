Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 28.02.2025, gegen 23:50 Uhr zum 01.03.2025,11:50 Uhr kam es im Bereich der Lessingstraße/ Dr. Külz- Straße in Apolda zu einem Diebstahl an einem Pkw. So wurde hier durch unbekannte Täter an einem hier geparkten Pkw die Abdeckung des linken Außenspiegels entwendet. Dieser hatte einen Wert von etwa 50 Euro.

