LPI-J: Berauscht unterwegs

Weimar (ots) - Am Freitagabend fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße aus Hetschburg kommend in Richtung Bad Berka. Ca. 500m nach dem Ortsausgang Hetschburg kam er nach links von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und überschlug sich mit dem Pkw. Er wurde leicht verletzt, so dass ein RTW zum Einsatz kam. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste ...

