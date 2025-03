LPI-J: Randalierer unterwegs

Weimar (ots) - In der Nacht zu Samstag begaben sich unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Georg-Haar-Straße. Dort zerstörten sie acht Fensterscheiben eines Gebäudes sowie die Seitenscheiben zweier dort abgestellter Transporter. Ein Eindringen ins Gebäude gelang nicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

