Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrer unter Drogen und Alkohol bei Verkehrskontrollen festgestellt

Jena (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizei Jena einen jungen Mann, welcher mit seinem Skoda im Bereich Am Planetarium unterwegs war. Bei der Kontrolle entschlossen sich die Beamten zu einem Drogenschnelltest. Im Ergebnis zeigte dieser bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer einen positiven Ausschlag auf Amphetamin und Kokain. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Ähnlich endete eine Verkehrskontrolle im Löbdergraben für einen 18- jährigen Fahranfänger, der mit einem BMW unterwegs war. Dieser fiel einer Streifenbesatzung am Samstag, gegen 22:35 Uhr auf und wurde durch die Beamten anschließend angehalten. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Dies bestätigte zunächst ein Drogenschnelltest vor Ort, welcher positiv auf Kokain verlief. Das Ergebnis der anschließend durchgeführten Blutprobe wird im Nachgang Klarheit über die Intensität des Betäubungsmitteleinflusses bringen.

Für eine weitere Fahrzeugführerin endete die Fahrt am Samstagabend gegen 22 Uhr, in der Camburger Straße in Jena, als diese einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die 70-jährige Fahrerin fiel durch Alkoholgeruch auf. Ein anschließender Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Bei einem im Nachgang durchgeführten gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigte sich der Verdacht mit einem Wert von 0,84 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugführerin muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen.

