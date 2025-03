LPI-J: Zeugenaufruf

Apolda (ots) - Am Donnerstag, den 27.02.2025, konnte die Polizei in Apolda gegen 09:33 Uhr einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt realisieren. Der 42-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Die Geldstrafe von 5700,- Euro konnte der 42-Jährige, Dank einer Kollegin aufbringen und musste somit nicht in die JVA gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

