LPI-J: Haftbefehl realisiert

Weimar (ots) - Als eine 22-jährige Weimarerin am Donnerstagabend nach Hause in die Humboldtstraße kam, musste sie nun schon zum zweiten Mal feststellen, dass das Türschloss ihrer Wohnungstür mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht wurde. Ein Öffnen der Tür war somit unmöglich. Der Schaden am Türschloss beträgt etwa 75 Euro. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

