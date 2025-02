LPI-J: Beim Auffahren leicht verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zwei Freunde stiegen am Donnerstagabend im Südlichen Saaletal in einen Pkw und teilten ihre Funktion im Fahrzeug folgendermaßen auf: Der, der Alkohol getrunken hat, setzte sich auf den Fahrersitz und der Nüchterne war der Beifahrer. In Großeutersdorf kamen sie in der Konstellation in eine Verkehrskontrolle und müssen mit den Folgen leben. Über 1,2 Promille beim Atemalkoholvortest sind ...

mehr