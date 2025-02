Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fünf Pkw aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Sonntagvormittag stellten fünf Fahrzeughalter aus der Jägerstraße und der Wilhelm-Busch-Straße in Bückeburg fest, dass in der Nacht die jeweiligen Pkw auf bislang noch unbekannte Weise geöffnet worden sind.

In der Jägerstraße ist ein an der Straße geparkter Pkw Renault angegangen worden. Aus dem Pkw wurden eine Tankkarte und eine leere Handtasche gestohlen.

An der Wilhelm-Busch-Straße betraf es vier Pkw, die bei den Geschädigten auf dem Privatgrundstück/Hof standen. Dabei sind aus einem Pkw Ford eine Dash-Cam im Wert von 120 Euro und aus einem Pkw VW ein Paar Handschuhe gestohlen worden, wobei der Täter einen Handschuh verloren hatte. Aus den ebenfalls aufgebrochenen und durchwühlten Pkw Skoda und BMW sind offensichtlich keine Gegenstände abhandengekommen.

Anwohner konnten vor einigen Tagen beobachten, wie eine männliche Person, Größe ca. 185cm, korpulente Figur, mit dunkler Bekleidung/Kapuzenträger, tagsüber auffällig in geparkte Pkw geschaut hätte.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, entgegen.

