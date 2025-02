Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Holtorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg / Holtorf (ots)

(Reh) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum vom 14.02.2025, ca. 18:00 Uhr bis zum 15.02.2025, ca. 07.45 Uhr in der Straße Siedekamp / Höhe Einmündung Am Hofe in Nienburg/Holtorf ereignete.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug vermutlich unter Mitwirken der wetterbedingt gegebenen Straßenverhältnisse (Straßenglätte) gegen einen Holzzaun eines dort angrenzenden Grundstücks. Durch den Zusammenstoß wurde ein Zaunelement beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der am Zaun entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Zeugen, Hinweisgeber und/oder der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021-92120 zu melden.

