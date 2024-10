Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Gaggenau (ots)

Ein Senior ist am Freitagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Mit Hilfe eines Vorwands gelang es einem bislang Unbekannten gegen 16:10 Uhr einen älteren Herrn in der Karl-Kohlbecker-Straße derart zu täuschen, dass dieser dem Betrüger seinen Schmuck im Wert von 800 Euro übergab. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Langfinger den Rentner dazu brachte seinen Schmuck abzulegen und gegen wertlosen Schmuck einzutauschen. Laut Zeugenaussagen sei der Tatverdächtige etwa 60 Jahre alt, 180cm groß, habe graues Haar und sei von normaler Statur. Weiter habe der Unbekannte zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke sowie eine helle Hose getragen. Zeugen, die Hinweise zu dem mutmaßlichen Betrüger geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

