Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchtes Autorennen

Weimar (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr war eine zivile Streife der Weimarer Polizei im nördlichen Weimar unterwegs. Hier fiel den Beamten ein Pkw Mercedes auf, der die Buttelstedter Straße in Schlangenlinien und unter mehrfachen kurzen Beschleunigungen einem Audi hinterherfuhr. Beim Abbiegevorgang in die Rießnerstraße wollte er offensichtlich diesen zu einem Autorennen animieren. Dafür überholte er den Audi und beschleunigte innerhalb kürzester Zeit auf etwa 150 km/h. Der 19-jährige Audi-Fahrer ließ sich nicht auf das Rennen ein, allerdings endete die Raserei für den 19- jährigen Fahrzeugführer des Mercedes in einer Verkehrskontrolle. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell